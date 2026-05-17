Automobilist Modena niet aangeklaagd voor terrorisme

MODENA (ANP) - De man die zaterdag meerdere mensen verwondde door met hoge snelheid in het stadscentrum van de Italiaanse stad Modena op voetgangers in te rijden, is aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling, maar niet voor terrorisme. Dat melden lokale media waaronder Sky TG24.

Acht voetgangers raakten gewond, van wie vier ernstig. Een vrouw verloor beide benen.

De automobilist is een 31-jarige Italiaan van buitenlandse afkomst, die in behandeling is voor psychiatrische problemen. Waarom hij op de mensen inreed, is niet duidelijk. Toen hij probeerde te vluchten en omstanders achter hem aan kwamen, verwondde hij iemand met een mes. Hij heeft niet gereageerd op vragen van het Openbaar Ministerie, aldus Sky TG24.