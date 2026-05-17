Israëlische economie krimpt flink door oorlog Midden-Oosten

JERUZALEM (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische economie is in het eerste kwartaal van dit jaar aanzienlijk gekrompen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt uit zondag gepubliceerde cijfers van het Israëlische statistiekbureau.

Israëls bruto binnenlands product (bbp) nam met 3,3 procent af. Het gaat hier om krimp op geannualiseerde basis, waarbij de afname van het bbp in het kwartaal wordt doorgetrokken naar een heel jaar. De krimp was volgens persbureau Bloomberg sterker dan economen in doorsnee hadden voorzien.

Bij wijze van vergelding vuurde Iran in maart veel raketten en drones af op Israël, terwijl strijders van Hezbollah het land vanuit Libanon onder vuur namen. Dit leidde er onder meer toe dat bedrijven in Israël om veiligheidsredenen tijdelijk de deuren sloten of te maken kregen met verstoringen. Meer dan 100.000 mensen werden ook opgeroepen als reservisten van het leger en scholen waren een maand dicht. De consumptie liep volgens het statistiekbureau met bijna 5 procent terug.