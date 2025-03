Automobilist rijdt in centrum Mannheim voetgangers aan

MANNHEIM (ANP) - Een automobilist heeft hard door het drukke centrum van de Duitse stad Mannheim gereden en voetgangers aangereden. Volgens de Mannheimer Morgen is er zeker een dode gevallen. De politie is op grote schaal uitgerukt en zet het centrum af.

Duitse media berichten dat ook meerdere mensen gewond zouden zijn geraakt. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. De krant Bild schrijft dat de bestuurder van de auto is aangehouden.

Duitsland is de afgelopen weken herhaaldelijk opgeschrikt door een reeks aanslagen. Zo reed vorige maand een Afghaanse man met een auto in op een menigte in München. In december was er een aanslag met een auto in Maagdenburg.