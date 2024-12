Automobilisten China die op menigte inreden ter dood veroordeeld

BEIJING (ANP/RTR/AFP) - De bestuurder die vorige maand met zijn auto inreed op een menigte in de Zuid-Chinese stad Zhuhai, is ter dood veroordeeld. Dat meldt het Chinese persbureau Xinhua. Ook een automobilist die dezelfde maand in de Zuid-Chinese stad Changde inreed op scholieren en volwassenen bij een basisschool heeft de doodstraf gekregen, bericht staatszender CCTV.

Bij de aanval in Zhuhai, die plaatsvond op 11 november, kwamen minstens 35 mensen om het leven en raakten 43 mensen gewond. Het is een van de dodelijkste aanvallen in de hedendaagse Chinese geschiedenis. De 62-jarige dader, die na zijn aanhouding schuld bekende, reed uit woede over de wijze waarop zijn echtscheiding was afgehandeld, volgens de rechtbank "opzettelijk" op de menigte in.

De rechtbank oordeelde dat de 39-jarige dader die op 19 november in Changde op mensen was ingereden, had gehandeld om "persoonlijke emoties te ventileren", vooral na "financiële verliezen als gevolg van investeringen" en "familieconflicten", aldus CCTV. Bij het incident raakten dertig mensen gewond, onder wie achttien kinderen.

Het waren in november niet de enige grootschalige incidenten in China. Een 21-jarige man stak acht mensen dood op zijn voormalige school in Yixing. Zeventien anderen raakten gewond. De verdachte was er eerder niet in geslaagd zijn diploma te behalen.