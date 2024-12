Veldrijdster Norbert Riberolle de beste in cross Loenhout

LOENHOUT (ANP) - Veldrijdster Marion Norbert Riberolle heeft de Exact Cross van Loenhout gewonnen. De Belgische van Franse komaf reed in de slotfase van de wedstrijd weg bij Belgisch kampioene Sanne Cant, haar ploeggenote bij Crelan-Corendon. De derde plaats was voor de 18-jarige Britse Imogen Wolff.

Veel van de toppers bij de vrouwen lieten de cross in Loenhout aan zich voorbijgaan met het oog op het drukke programma. Zondag volgt alweer een wedstrijd om de wereldbeker in het Franse Besançon. Wereldkampioene Fem van Empel, donderdag nog winnares van de wereldbekerveldrit van Gavere, was er niet. Dat gold ook voor haar voornaamste concurrentes Ceylin del Carmen Alvarado, Puck Pieterse en Lucinda Brand. Beste Nederlandse was nu Larissa Hartog op de vierde plaats.

De Nederlandse Lauren Molengraaf was goed weg, net als Cant. Er ontstond een kopgroep, waaruit beiden even verdwenen toen Cant viel en daarbij Molengraaf meenam. Ze sloten weer aan waarna Cant probeerde weg te rijden. Ze kreeg Norbert Riberolle achter zich aan en moest haar ploeggenote in de slotfase laten gaan.