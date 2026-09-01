De mobiele eenheid ondersteunt onderzoek politie in Overasselt

OVERASSELT (ANP) - De politie krijgt ondersteuning van de mobiele eenheid (ME) in het onderzoek dat zij doet na het geweld in Overasselt dinsdag. In het buitengebied van het Gelderse dorp zijn agenten nog altijd bezig met onderzoek en zoekacties. Ook in het dorp zelf is nog veel politie aanwezig, ziet een ANP-verslaggever.

Een politiewoordvoerster legt uit dat de ME daar niet aanwezig is om groepen uit elkaar te drijven of mensen te arresteren: "zij zijn er puur voor de veiligheid van hun collega's, zodat zij hun werk kunnen doen."

De politie hield dinsdag 34 mensen uit verschillende landen aan nadat een 51-jarige man uit Wijchen werd doodgeschoten en twee agenten zwaargewond raakten. Ook werden op meerdere plekken wapens gevonden en in beslag genomen. De politie kan niet uitsluiten dat er in en rondom Overasselt nog wapens liggen. Of en hoeveel betrokkenen nog voortvluchtig zijn, zegt de politie ook niet.