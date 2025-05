AVROTROS en NPO: songfestival meer beïnvloed door spanningen

HILVERSUM (ANP) - Omroep AVROTROS en de NPO willen met songfestivalorganisator European Broadcasting Union (EBU) "de basisprincipes" van het Eurovisie Songfestival bespreken. Ze zijn van mening dat het internationale evenement steeds meer wordt beïnvloed door maatschappelijke en geopolitieke spanningen.

"AVROTROS en de NPO hechten sterk aan de apolitieke en verbindende waarde van het Eurovisie Songfestival", aldus de omroep en de NPO in een gezamenlijke verklaring. "De deelname van Israël confronteert ons met de vraag in hoeverre het songfestival nog werkelijk functioneert als een apolitiek, verbindend en cultureel evenement. We willen die vraag, samen met andere landen, bespreekbaar maken binnen de EBU."

Over de deelname van Israël aan het songfestival is de afgelopen twee jaar veel te doen geweest. Het optreden van de Israëlische zangeres Yuval Raphael, werd vorige week meermaals verstoord.