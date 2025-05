Arrestaties om mogelijke verkiezingsfraude in Vlaanderen

NINOVE (ANP) - De Belgische autoriteiten hebben zeven arrestaties verricht om mogelijke verkiezingsfraude in de gemeente Ninove. Daar loopt een onderzoek naar het ronselen van stemmen en gesjoemel met doktersverklaringen, bericht omroep VRT.

De autoriteiten namen in oktober alle volmachtformulieren in beslag die waren gebruikt bij de gemeenteraadsverkiezingen in de plaats. Met deze formulieren kunnen kiezers iemand anders machtigen namens hen te stemmen. Hiervoor is een verklaring van een arts of bewijs van de werkgever nodig. Die kunnen aangeven dat mensen te ziek zijn om te stemmen of moeten werken op verkiezingsdag.

Het ronselen van stemmen gold bij de vorige verkiezingen voor het eerst als strafbaar. Ronselen betekent dat iemand "stelselmatig" anderen benadert om volmachten af te geven. Wie zich daar schuldig aan maakt, riskeert een celstraf of boete.