AVROTROS: verbod EBU geldt niet alleen voor pridevlaggen

HILVERSUM (ANP) - Het vlaggenverbod voor artiesten tijdens het Eurovisie Songfestival geldt niet alleen voor regenboogvlaggen, maar ook voor bijvoorbeeld Palestijnse of 'Europese' vlaggen. Dat stelt AVROTROS zondag in een toelichting op het besluit van de European Broadcasting Union (EBU) dat artiesten op het liedjesfestijn tijdens optredens alleen maar vlaggen van hun land mogen dragen. Lhbti-belangenorganisatie COC noemde het besluit "volstrekt belachelijk".

AVROTROS beklemtoont dat het songfestival "een niet-politiek event is. Op officiële momenten laat je de vlag van je eigen land zien, is vanuit de EBU gezegd." De omroep, die de Nederlandse deelname aan het songfestival organiseert, erkent dat "een regenboogvlag geen politiek statement is. Maar het gaat er bij de EBU om dat er één lijn wordt getrokken."

Het COC zegt dat queers met een regenboogvlag uiting geven aan wie ze zijn. Het COC wil dat AVROTROS de EBU vraagt de nieuwe vlaggenregels in te trekken, maar de omroep heeft laten weten dat niet te zullen doen.

Openingsceremonie

AVROTROS zei wel te betreuren "dat ook symbolen die verbonden zijn aan inclusiviteit en vrijheid van expressie, zoals de regenboogvlag, nu onderdeel zijn geworden van deze maatregel". AVROTROS vindt het naar eigen zeggen "belangrijk dat iedereen, ongeacht afkomst, religie, overtuiging of geaardheid zichzelf kan zijn en zich vrij kan uiten. Vrijheid van meningsuiting en inclusiviteit zijn voor ons essentieel."

De EBU liet zondag ook weten dat Claude, de zanger die Nederland zal vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival, op het podium en de zogeheten Green Room alleen de Nederlandse vlag mag laten zien. Als de zanger ook de vlag wil laten zien van de Democratische Republiek Congo, het land waar hij woonde tot hij 9 jaar oud was, mag dat alleen buiten deze "officiële" ruimtes.

Ook tijdens de openingsceremonie en op het podium in de Eurovision Village mogen deelnemers van de zangwedstrijd alleen de vlag dragen van het land dat ze vertegenwoordigen. De Eurovision Village is de officiële fanzone van het Eurovisie Songfestival. Op andere plaatsen in de Eurovisie-locaties is het dragen van andere vlaggen wel toegestaan, zolang die niet verboden zijn volgens de Zwitserse wet.