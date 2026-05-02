Axios: blokkade VS kost Iran al bijna vijf miljard dollar

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:36
WASHINGTON (ANP) - Door de Amerikaanse marineblokkade van Iran is dat land bijna vijf miljard dollar aan olie-inkomsten misgelopen. Dat meldt nieuwssite Axios op basis van informatie van het Amerikaanse ministerie van Defensie.
In totaal zouden 31 tankers met 53 miljoen vaten Iraanse olie "vast in de Golf zitten" en hebben ze een waarde van minstens 4,8 miljard dollar, aldus Axios.
Sinds de blokkade op 13 april begon, heeft het Amerikaanse leger meer dan veertig schepen omgeleid die probeerden de blokkade te passeren met olie en andere producten aan boord, aldus functionarissen van het Pentagon.
De blokkade is het belangrijkste pressiemiddel van de Amerikaanse president Donald Trump om te onderhandelen over het beëindigen van de oorlog met Iran. Nu de vredesbesprekingen worden onderbroken, wil het Pentagon de impact ervan benadrukken, schrijft Axios.
