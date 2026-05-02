Natuurbrand Weert afgeschaald, minder brandweer aanwezig

door anp
zaterdag, 02 mei 2026 om 2:34
anp020526004 1
WEERT (ANP) - De natuurbrand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle en is daarom afgeschaald. De brandweer is er nog wel bij, maar met minder eenheden, meldt de veiligheidsregio. Er kan nog worden ingegrepen als het nodig is.
De noodverordening in het gebied is opgeheven, dus mensen kunnen er weer door. Ook kunnen zaterdag (sport)activiteiten in de omgeving gewoon plaatsvinden, aldus de veiligheidsregio.
De brand brak donderdagmiddag uit bij een militair oefenterrein bij de Geuzendijk. Gelijktijdig met de brand vond een militaire oefening plaats. Of dat de oorzaak van de brand is, is niet duidelijk.
