Kamerleden die over financiën gaan, schuiven aan bij formatie

DEN HAAG (ANP) - De financiële specialisten van D66, VVD en CDA zijn dinsdag aangeschoven bij het formatieoverleg. Dat gebeurde "om met elkaar te kijken naar de grote opgaven die er liggen als het gaat om het betalen van de rekening", zei D66-leider Rob Jetten. Welke onderwerpen op de agenda staan, wilde hij niet zeggen.

"Het zijn andere financiële onderhandelingen dan anders", vervolgde Jetten. "Omdat je weet dat je in beide kamers vaak meerdere fracties nodig zult hebben voor steun voor een begroting." De samenwerking met andere partijen hebben de partijen dus "continu in het achterhoofd".

De drie woordvoerders op het gebied van Financiën zijn Hans Vijlbrief (D66), Eelco Heinen (VVD) en Inge van Dijk (CDA). Eerder keken D66 en CDA naar de mogelijkheid om meer geld te lenen voor investeringen in zaken waardoor de economie verder kan groeien. Heinen wil als minister van Financiën juist dat de staatsschuld in verhouding tot de economie niet uitdijt.