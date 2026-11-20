WASHINGTON (ANP/RTR) - Sean Cairncross, de nationale cyberdirecteur van het Witte Huis, verlaat zijn post. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

Cairncross is afgetreden na een week van ingrijpende storingen en cyberaanvallen in de Verenigde Staten, die voor chaos zorgden in de bankensector en de luchtvaart. De problemen begonnen toen Microsoft Outlook bijna een volledige dag lang onbereikbaar was. De dag daarop kondigde de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA een landelijk vliegverbod af, nadat een communicatiesysteem was uitgevallen.

Het vertrek van Cairncross zou "in goede harmonie" zijn verlopen, aldus Axios. Hij was verantwoordelijk voor de coördinatie van het cybersecuritybeleid en de bijbehorende strategie binnen de federale overheid. Hij maakte sinds het begin van de tweede ambtstermijn van de president deel uit van de regering-Trump.