Axios: shutdown treft ook wapenexport naar NAVO-bondgenoten VS

WASHINGTON (ANP) - De shutdown van de Amerikaanse overheid heeft ook gevolgen voor wapenleveranties aan NAVO-bondgenoten van de Verenigde Staten. Nieuwssite Axios bericht op basis van gegevens van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat de export van ruim 5 miljard dollar (4,3 miljard euro) aan militair materieel vertraging heeft opgelopen.

Het gaat volgens een bron bij het ministerie onder meer om de levering van raketten en wapensystemen aan bondgenoten als Denemarken, Kroatië en Polen. Het is onduidelijk of die landen de eindbestemming zijn voor de wapens. Materieel wordt ook vaak doorgestuurd naar Oekraïne. De bron noemt de situatie erg schadelijk voor bondgenoten en de industrie.

De shutdown, een gedeeltelijke overheidssluiting, is het gevolg van politieke onenigheid over de financiering van overheidsdiensten. Veel ambtenaren zijn onbetaald naar huis gestuurd. Dat geldt volgens Axios ook voor medewerkers die een rol spelen bij de behandeling van voorstellen om wapens te verkopen.