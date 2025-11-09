ECONOMIE
Exxon-topman tempert verwachtingen rond groene investeringen

Economie
door anp
zondag, 09 november 2025 om 14:58
anp091125092 1
HOUSTON (ANP) - Het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil tempert de verwachtingen rond de investeringen die het bedrijf de komende jaren doet in projecten die weinig CO2 uitstoten. Vorig jaar kondigde Exxon aan tot en met 2030 30 miljard dollar te investeren in CO2-arme energie. In een interview met Financial Times zegt topman Darren Woods nu dat hij het tempo van die investeringen aanpast aan de tegenvallende vraag naar bijvoorbeeld waterstof en biobrandstoffen.
Beleid om het gebruik van minder vervuilende brandstoffen te stimuleren werkt volgens Woods vaak niet. "Dat maakt het lastig om met de investeringen die we zouden moeten doen rendement te behalen. Beleid heeft zich wereldwijd niet zo ontwikkeld als we hadden voorzien", zei Woods op een evenement voor duurzame innovatie in de Braziliaanse stad São Paulo. "Dus we passen het tempo van die uitgaven aan op basis van hoe snel de markt en het beleid zich ontwikkelen."
