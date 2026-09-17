Axios: Trump overlegt volgende week over Iran met Golfleiders

ARLINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump zal naar verwachting dinsdag in de marge van de Algemene Vergadering van de VN in New York samenkomen met leiders uit de Golfregio om de volgende stappen in de oorlog met Iran te bespreken, meldde Axios op basis van ingewijden.

De ontmoeting zal volgens het Amerikaanse nieuwsplatform in het teken staan van Amerikaanse ideeën voor na de oorlogsperiode. Trump heeft al meermaals herhaald dat de oorlog met Iran snel voorbij zal zijn. Zo voorspelde hij vorige week dat de oorlog na de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten, die begin november plaatsvinden, zal eindigen. Volgens Trump kan Iran de oorlog niet meer volhouden.

De oorlog tussen de VS en Iran begon eind februari, toen de VS Iran samen met Israël aanviel. Later werd een tijdelijke wapenstilstand gehouden, maar die hield niet lang stand. De Straat van Hormuz, die cruciaal is voor de wereldwijde oliehandel, is door de oorlog zo goed als afgesloten.