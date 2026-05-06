OM eist 7 maanden cel tegen vader Jos Leijdekkers voor witwassen

door anp
woensdag, 06 mei 2026 om 12:03
ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag zeven maanden cel geëist tegen Joseph Leijdekkers (71), de vader van Jos Leijdekkers, oftewel Bolle Jos, voor het witwassen van een horloge. Dat werd aangetroffen bij een doorzoeking van zijn huis in Rotterdam in januari 2023. Daarbij werden meerdere horloges, contant geld en een jammer gevonden.
Het horloge, een Patek Philippe, zou een waarde hebben van 110.000 euro, meent justitie, en zou gekocht zijn met de drugswinsten van zijn zoon. Voor het witwassen van een tweede horloge vroeg het OM vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. Ook werd een iets kortere straf geëist vanwege de hoge leeftijd van de verdachte en de duur van de zaak.
Ook de moeder en zus van Bolle Jos worden vervolgd voor witwassen. Hun zaak is woensdag uitgesteld.
