Ayatollah zegt dat Iran zal reageren op Israëlische aanval

TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Iraanse ayatollah Ali Khamenei heeft gezworen dat Teheran zal reageren op de Israëlische aanvallen van vorige week. Hij heeft niet duidelijk gemaakt op wat voor manier dat gaat gebeuren.

"De vijanden, zowel de Verenigde Staten als het Zionistische regime, moeten weten dat ze zeker een verpletterend antwoord kunnen verwachten op wat ze Iran en het verzetsfront aandoen", zei Khamenei in een toespraak voor studenten. Iran steunt onder meer Hezbollah en Hamas in de oorlog met Israël.

De spanningen zijn de afgelopen weken flink opgelopen, nadat Israël de strijd in Libanon verhevigde en Hezbollahleider Hassan Nasrallah had gedood. Iran reageerde met luchtaanvallen op Israël, dat terugsloeg door Iraanse militaire doelen te beschieten. Volgens internationale media houdt Israël rekening met een nieuwe Iraanse aanval in de komende dagen.