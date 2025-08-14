AzG: cholera-uitbraak Darfur ergste in jaren voor Soedan

KHARTOEM (ANP/AFP) - De cholera-uitbraak in de regio Darfur is de ergste in jaren voor Soedan, meldt Artsen zonder Grenzen (AzG). De hulporganisatie registreerde de afgelopen week veertig doden in Darfur.

In diezelfde periode werden meer dan 2300 patiënten behandeld. AzG meldt dat in de twaalf maanden tot 11 augustus 2470 cholera-gerelateerde doden zijn gemeld en 99.700 vermoedelijke besmettingsgevallen. Veel mensen in Darfur zijn op de vlucht geslagen voor de burgeroorlog en dat heeft de uitbraak verergerd. AzG wijst erop dat mensen geen toegang hebben tot schoon water voor essentiële hygiënemaatregelen, zoals het wassen van voedsel.

Cholera is een darminfectie die zich verspreidt via besmet voedsel en water. Heftige diarree, braken en buikpijn behoren tot de symptomen. De ziekte kan binnen een dag dodelijk zijn als behandeling uitblijft, omdat mensen in korte tijd erg veel vocht kunnen verliezen. In Nederland komt cholera zelden voor.