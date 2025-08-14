Fietsmerk Cowboy stelt voortbestaan veilig met extra financiering

BRUSSEL (ANP) - E-bikemerk Cowboy heeft een overeenkomst gesloten over financiering waarmee zijn voortbestaan op de korte termijn is veiliggesteld, meldt het Belgische bedrijf. Daarnaast werkt de onderneming aan een deal met haar Franse branchegenoot Rebirth die de toekomst van Cowboy op de langere termijn moet veiligstellen. Cowboy kampte met problemen bij de levering van nieuwe fietsen, onderdelen en een grote terugroepactie om onveilige frames. Dit drukte ook zwaar op de financiën van het bedrijf.

Precieze details over de overeenkomsten geeft Cowboy niet. Op vragen hierover antwoordt het bedrijf in september met aanvullende informatie te komen. De kortetermijnfinanciering maakt het volgens Cowboy mogelijk de dagelijkse activiteiten en productie draaiende te houden.

Rebirth is het moederbedrijf van fietsenmerken Easybike en Lejeune. In de portefeuille zit ook het voormalige bromfietsenmerk Solex, dat tegenwoordig elektrische fietsen maakt. Cowboy noemt Rebirth een "nieuwe financiële partner".

Toename klachten

Het in Nederland populaire fietsmerk Cowboy omschrijft de overeenkomsten in een persbericht als "twee mijlpalen" die een keerpunt vormen na een lastige periode. Na de coronapandemie zakte de vraag naar fietsen in, terwijl die tijdens de virusuitbraak nog piekte. Hierdoor raakten distributiekanalen verstoord. Daarnaast moest Cowboy onlangs exemplaren van zijn Cruiser ST terugroepen omdat de frames konden breken.

Op discussiefora zoals Reddit nam het aantal klachten toe van klanten die maandenlang op hun bestelde fiets of onderdelen moesten wachten en amper gehoor kregen bij de klantenservice. "We erkennen hoe frustrerend dit is geweest en verontschuldigen ons oprecht", schrijft Cowboy nu. In september moeten de levertijden weer als vanouds zijn.

Minder fietsen geproduceerd

Cowboy produceerde de afgelopen maanden minder fietsen. Het bedrijf zegt dat na de financieringsovereenkomst de "operaties en productie geleidelijk terugkeren naar normaal". Ook zijn de eerste frames voor de terugroepactie binnen en is een eerste locatie voor de herstelwerkzaamheden geopend in Parijs. "Veel steden zullen deze zomer volgen."

Het merk werd in 2017 opgericht met het idee om het hele ontwerp-, productie- en distributieproces van de e-bikes in eigen beheer te houden. Het bedrijf leed tot nu toe ieder jaar verlies. In 2023, het laatste jaar waarover Cowboy cijfers heeft gedeponeerd, ging het om een min van 19,4 miljoen euro. Ook was het eigen vermogen negatief.