AzG schort activiteiten op in hoofdstad Haïti om toenemend geweld

PORT-AU-PRINCE (ANP/RTR/AFP) - Artsen zonder Grenzen (AzG) staakt voorlopig de activiteiten in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince en het omliggende gebied, meldt de organisatie in een verklaring. De opschorting "tot nader order" is ingegeven door het toenemende geweld in het land, aldus AzG, en door bedreigingen van het personeel door leden van de Haïtiaanse politie.

Volgens AzG heeft de politie de afgelopen week herhaaldelijk haar voertuigen aangehouden en haar personeel rechtstreeks bedreigd, onder meer met de dood en verkrachting. "We zijn eraan gewend te werken onder extreem onveilige omstandigheden, maar wanneer zelfs de politie een directe bedreiging wordt, hebben we geen andere keuze dan onze projecten op te schorten", zei Christophe Garnier, hoofd van de AzG-missie in Haïti.

Eerder dinsdag werd bekend dat de politie van Haïti en inwoners van Port-au-Prince 28 bendeleden hebben gedood toen die laatsten een aanval wilden lanceren in verschillende wijken van de hoofdstad. De politie onderschepte naar eigen zeggen een vrachtwagen en een minibus die bendeleden vervoerden naar twee wijken. Tien van hen werden ter plaatse gedood. De politie en inwoners jaagden daarop samen de overige bendeleden op en doodden hen, aldus de politie.

Haïti gaat gebukt onder geweld van criminele bendes. Daarbij kwamen volgens de VN tussen januari en september van dit jaar bijna 4900 mensen om het leven. Het land heeft geen president meer sinds de moord op president Jovenel Moïse in 2021. Ook heeft het nu geen parlement.