DNA-onderzoek nodig om dodental crash te bepalen, zegt minister

AHMEDABAD (ANP/DPA) - Het exacte dodental van de vliegtuigcrash donderdag in India zal mogelijk pas na DNA-onderzoek met zekerheid gegeven kunnen worden. De Indiase minister van Binnenlandse Zaken, Amit Shah, heeft dat aangegeven. Volgens hem wordt DNA verzameld van familieleden van slachtoffers om mee te vergelijken. Het bergen van de lichamen is afgerond, maar de cijfers over het aantal doden spreken elkaar tegen of zijn aangepast.

De politie meldde eerder aan persbureau Reuters dat meer dan 290 mensen zijn omgekomen, maar laat inmiddels weten dat mogelijk slachtoffers dubbel zijn geteld en houdt het dodental nu op ruim 240. Volgens andere media zijn er meer dan 260 doden gevallen.

Aan boord van het neergestorte vliegtuig waren 242 mensen. Het toestel kwam vlak na het opstijgen in bewoond gebied in Ahmedabad terecht. Na de crash liepen de temperaturen door de grote hoeveelheid brandstof van het vliegtuig zo hoog op dat een reddingsoperatie volgens de minister vrijwel onmogelijk was. Ook op de grond zijn vermoedelijk doden gevallen.

Luchtvaartmaatschappij Air India bevestigde donderdagavond dat alle inzittenden van het toestel zijn omgekomen, op een na. Aan boord waren 230 passagiers en twaalf bemanningsleden. 169 passagiers hadden de Indiase nationaliteit, 53 passagiers waren Brits, zeven Portugees en een was Canadees. Degene die de crash overleefde was een Brit.