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Bahrein beschuldigt Iran van aanvallen op burgers

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 13:04
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MANAMA (ANP/AFP/RTR) - Bahrein heeft verontwaardigd gereageerd op Iraanse aanvallen op doelen in de Golfstaat. Iran zegt daar doelen van de Amerikaanse strijdkrachten onder vuur te hebben genomen, maar volgens de krijgsmacht van Bahrein worden burgers aangevallen.
De militaire top van Bahrein stelt dat de luchtafweer maandagochtend een aantal Iraanse aanvallen heeft afgeslagen. "Iran zet zijn systematisch vijandige koers voort met de afschuwelijke aanvallen met raketten en drones gericht op burgers in het koninkrijk Bahrein", staat in een verklaring.
De Verenigde Staten en Iran voerden de afgelopen dagen weer zware aanvallen over en weer uit. De VS hebben militaire steunpunten op meerdere plekken in de regio en daardoor belanden ook andere landen in de vuurlinie. De Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat in Bahrein, waar het luchtalarm klonk, Amerikaanse militaire faciliteiten zijn bestookt.
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