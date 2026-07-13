Derde regionale hittegolf een feit met 25,4 graden in Gilze-Rijen

HOUTEN (ANP) - De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. In Gilze-Rijen werd maandag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. Sinds afgelopen donderdag was het volgens Weeronline in het Brabantse dorp al drie keer tropisch warm geweest en is met de zomerse dag van maandag voldaan aan de criteria voor een hittegolf.

De vorige regionale hittegolf eindigde begin juli. Voor een hittegolf zijn vijf opeenvolgende zomerse dagen nodig met temperaturen van minimaal 25 graden, waarbij er minimaal drie dagen tropisch verlopen met waarden van 30 graden of hoger.

Later op de dag is er op meer plaatsen kans op een regionale hittegolf. Hiervoor moet het volgens Weeronline ten minste 30 graden worden in Westdorpe, Woensdrecht, Volkel, Horst, Ell en Maastricht.