ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Derde regionale hittegolf een feit met 25,4 graden in Gilze-Rijen

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 12:57
anp130726104 1
HOUTEN (ANP) - De derde regionale hittegolf van deze zomer is een feit. In Gilze-Rijen werd maandag een temperatuur van 25,4 graden gemeten. Sinds afgelopen donderdag was het volgens Weeronline in het Brabantse dorp al drie keer tropisch warm geweest en is met de zomerse dag van maandag voldaan aan de criteria voor een hittegolf.
De vorige regionale hittegolf eindigde begin juli. Voor een hittegolf zijn vijf opeenvolgende zomerse dagen nodig met temperaturen van minimaal 25 graden, waarbij er minimaal drie dagen tropisch verlopen met waarden van 30 graden of hoger.
Later op de dag is er op meer plaatsen kans op een regionale hittegolf. Hiervoor moet het volgens Weeronline ten minste 30 graden worden in Westdorpe, Woensdrecht, Volkel, Horst, Ell en Maastricht.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2577903175

Bijna iedereen trapt erin: bagagebundel van Ryanair en easyJet is juist duurder

shutterstock_2746071299

Koffie blijkt verrassende bondgenoot voor de lever – zelfs zonder cafeïne

183427555_m

Instructeur springt tijdens vliegles zijn dood tegemoet, leerling aan lot overgelaten

shutterstock_2501384995

Waar is het leven het fijnst?

185902628_m

We hebben een zesde zintuig waar je mogelijk nog nooit van hebt gehoord. En het is cruciaal voor je psychische gezondheid

shutterstock_2684992085

Pas op: oplichters stelen je creditcard via Apple Pay

Loading