ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bangladesh: kunnen niet meer middelen vrijmaken voor Rohingya

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 9:34
anp250825066 1
DHAKA (ANP/RTR) - Bangladesh kan niet nog meer middelen vrijmaken om de grote groep Rohingya-vluchtelingen in het land te ondersteunen. Met die waarschuwing kwam leider Muhammad Yunus, die de internationale gemeenschap vroeg om een routekaart voor de terugkeer van de vluchtelingen.
In Bangladesh bevinden zich momenteel zo'n 1,3 miljoen Rohingya-vluchtelingen. Leden van die groep zijn acht jaar geleden massaal gevlucht uit buurland Myanmar voor het gewelddadige optreden van het leger, dat door onderzoekers is omschreven als etnische zuivering.
Nobelprijswinnaar Yunus zei dat de vluchtelingenopvang een enorme druk legt op zijn land. "Gezien onze vele uitdagingen zien we absoluut geen ruimte om nog meer middelen uit binnenlandse bronnen vrij te maken", beklemtoonde hij.
Veel Rohingya kwamen terecht in kustplaats Cox's Bazar. Daar demonstreerden maandag tienduizenden vluchtelingen in hun kampen. Ze hadden spandoeken en posters met teksten als 'geen leven meer als vluchteling' en 'stop genocide'.
Vorig artikel

Titelverdedigster Sabalenka verder op hardcourt van New York

Volgend artikel

Mogelijk is het beter om antibiotica niet te combineren met koffie

POPULAIR NIEUWS

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

collage (79)

Het geheim van de handen van Trump

102994412_l

Onze hersenen willen dat we lui zijn: waarom inspanning zoveel moeite kost

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten

anp240825057 1

Vader overleden Nederlandse jongens Istanbul buiten levensgevaar