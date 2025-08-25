Bangladesh: kunnen niet meer middelen vrijmaken voor Rohingya

DHAKA (ANP/RTR) - Bangladesh kan niet nog meer middelen vrijmaken om de grote groep Rohingya-vluchtelingen in het land te ondersteunen. Met die waarschuwing kwam leider Muhammad Yunus, die de internationale gemeenschap vroeg om een routekaart voor de terugkeer van de vluchtelingen.

In Bangladesh bevinden zich momenteel zo'n 1,3 miljoen Rohingya-vluchtelingen. Leden van die groep zijn acht jaar geleden massaal gevlucht uit buurland Myanmar voor het gewelddadige optreden van het leger, dat door onderzoekers is omschreven als etnische zuivering.

Nobelprijswinnaar Yunus zei dat de vluchtelingenopvang een enorme druk legt op zijn land. "Gezien onze vele uitdagingen zien we absoluut geen ruimte om nog meer middelen uit binnenlandse bronnen vrij te maken", beklemtoonde hij.

Veel Rohingya kwamen terecht in kustplaats Cox's Bazar. Daar demonstreerden maandag tienduizenden vluchtelingen in hun kampen. Ze hadden spandoeken en posters met teksten als 'geen leven meer als vluchteling' en 'stop genocide'.