Bas Eickhout stopt in EU-parlement, deels om 'ongepaste relaties'

STRAATSBURG (ANP) - Bas Eickhout (GroenLinks-PvdA) stopt na zeventien jaar als Europarlementariër. Hij doet dat deels om relaties in het verleden die "niet passen bij mijn rol", schrijft hij in een verklaring op BlueSky. De 49-jarige Eickhout maakte vorige week bekend een relatie te hebben met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Zij is in het parlement aangesloten bij de Groenen, waar Eickhout vicevoorzitter van is.

"Ik heb in het verleden relaties gehad die niet passen bij mijn rol. Dat had ik niet mogen doen en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", aldus Eickhout.