WSJ: OpenAI dient snel aanvraag voor beursgang op Wall Street in

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, gaat snel een aanvraag indienen voor een beursgang in New York. Dat melden bronnen aan The Wall Street Journal. Dat zou binnen enkele dagen of weken kunnen gebeuren en mogelijk zelfs al komende vrijdag, aldus de zakenkrant.

OpenAI zou dan in september klaar willen zijn om de beursgang op Wall Street te maken. Het AI-bedrijf werkt bij de plannen samen met adviseurs van de zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, aldus The Wall Street Journal.

Onlangs haalde OpenAI bij een nieuwe investeringsronde nog 122 miljard dollar op voor investeringen. Daarbij werd het door Sam Altman geleide bedrijf gewaardeerd op 852 miljard dollar.

Waardering

Zakenkrant Financial Times meldt dat door het in San Francisco gevestigde OpenAI op een waardering van meer dan 1 biljoen dollar wordt gemikt. De timing kan wel veranderen, afhankelijk van de marktomstandigheden en hoe SpaceX het doet op de beurs. Volgens persbureau Bloomberg kan SpaceX op 12 juni een notering krijgen. Het raket-, satelliet- en AI-bedrijf van Elon Musk streeft ernaar om 75 miljard dollar op te halen en mikt op een waarde van naar verluidt meer dan 2 biljoen dollar. De beursgang van SpaceX wordt daarmee de grootste ooit.

Musk verloor maandag nog een rechtszaak tegen het in 2015 opgerichte OpenAI. De jury vond dat OpenAI niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat het volgens Musk zou zijn afgeweken van zijn oorspronkelijke doel: de mensheid helpen. Daarbij was de wettelijke termijn om de zaak aan te spannen volgens de jury al verstreken.

OpenAI-rivaal Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, zou ook plannen hebben voor een beursgang die dit jaar plaats zou kunnen vinden.