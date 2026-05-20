Kremlin: Witkoff snel naar Rusland voor onderhandelingen

De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zal binnenkort Rusland aandoen, meldt een Kremlinverslaggever op gezag van Witkoffs Russische evenknie, Kirill Dmitriev.

De gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne hadden voor de VS enige tijd wat minder prioriteit, ook omdat de Amerikanen hun aandacht hadden verschoven naar de situatie in het Midden-Oosten.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei begin mei te verwachten dat de Amerikaanse bemiddelaars eind juni zullen afreizen naar Oekraïne. In februari gaven de VS de strijdende partijen tot juni om tot een bestand te komen. Als die deadline niet gehaald wordt, wil president Donald Trump meer druk op Rusland en Oekraïne uitoefenen, zo zei hij toen.

Voor Oekraïne zijn met name veiligheidsgaranties en afspraken over de verdeling van het oosten van het land cruciaal in de onderhandelingen. Wat dat laatste betreft wil Rusland nog altijd niet inbinden. Volgens Zelensky willen de VS alleen garanties geven als Kyiv daarmee instemt.