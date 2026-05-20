ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kremlin: Witkoff snel naar Rusland voor onderhandelingen

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 7:53
bijgewerkt om woensdag, 20 mei 2026 om 8:09
anp200526050 1
De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zal binnenkort Rusland aandoen, meldt een Kremlinverslaggever op gezag van Witkoffs Russische evenknie, Kirill Dmitriev.
De gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne hadden voor de VS enige tijd wat minder prioriteit, ook omdat de Amerikanen hun aandacht hadden verschoven naar de situatie in het Midden-Oosten.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei begin mei te verwachten dat de Amerikaanse bemiddelaars eind juni zullen afreizen naar Oekraïne. In februari gaven de VS de strijdende partijen tot juni om tot een bestand te komen. Als die deadline niet gehaald wordt, wil president Donald Trump meer druk op Rusland en Oekraïne uitoefenen, zo zei hij toen.
Voor Oekraïne zijn met name veiligheidsgaranties en afspraken over de verdeling van het oosten van het land cruciaal in de onderhandelingen. Wat dat laatste betreft wil Rusland nog altijd niet inbinden. Volgens Zelensky willen de VS alleen garanties geven als Kyiv daarmee instemt.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

11347186_m

Waar je woont, heeft invloed op hoe snel je veroudert

Loading