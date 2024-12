Basiskennis Nederlands blijft voorwaarde voor bijstand

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet houdt vast aan de zogenoemde taaleis in de Participatiewet. Die houdt in dat mensen die bijstand ontvangen, basiskennis moeten hebben van de Nederlandse taal of daar op zijn minst hun best voor moeten doen. Het vorige kabinet wilde deze voorwaarde bij een wetsherziening schrappen. Een meerderheid in de huidige Tweede Kamer was daar al geen voorstander van.

Nederlands spreken vergroot de kans op een baan en is "cruciaal voor een goede integratie", zegt staatssecretaris Jurgen Nobel (Sociale Zaken). "Daarom vind ik het belangrijk om daarop te blijven inzetten. We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt, werkgevers staan te springen om personeel. Ik wil voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, alleen omdat ze de taal niet beheersen."

De herziening van de Participatiewet is bedoeld om de scherpe kantjes van het beleid af te halen. Nu worden bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld al snel gekort als zij iets toegestopt krijgen van vrienden of familie. Er komt in de vernieuwde wet een vrijstelling waarmee zij tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering. Dit gaat ook gelden voor boodschappen, schrijft Nobel.