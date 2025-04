Basisscholen in Baarn donderdag weer open na dreiging

BAARN (ANP) - De basisscholen in Baarn zijn donderdag weer open, meldt de gemeente. Woensdag gingen alle basisscholen op eigen initiatief dicht nadat er een dreigende mail was binnengekomen.

De politie onderzoekt wie er achter de e-mail zit en heeft nog niemand aangehouden. Eerder op de dag liet de politie al weten dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een "serieuze dreiging" ging.

"Hoewel de taal absoluut dreigend van aard is, maakten de inhoud, vorm en omstandigheden dat de politie concludeerde dat er geen enkele aanwijzing is voor een reële dreiging voor de scholen óf andere instanties", aldus de gemeente. De politie hield uit voorzorg wel extra toezicht bij scholen.

Burgemeester Mark Röell van Baarn zegt in een verklaring dat een bedreiging zoals deze "een grote impact op leerlingen, ouders, leerkrachten en omgeving" heeft. "Het is goed dat de herkomst ervan nu verder wordt onderzocht en dat er uitgebreid aandacht van de politie voor is."