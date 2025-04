Commissie-Stiekem Tweede Kamer doet aangifte na lek

DEN HAAG (ANP) - De 'commissie-Stiekem' van de Tweede Kamer die gaat over de inlichtingendiensten doet aangifte na lekken aan de Volkskrant en Nieuwsuur. Dat meldt de Tweede Kamer. PVV-leider Geert Wilders doet als voorzitter van de commissie aangifte van schending van het ambtsgeheim en mogelijke schending van het staatsgeheim.

De vijf grootste partijen van de Tweede Kamer controleren via de commissie het werk van inlichtingendiensten AIVD en MIVD. Wat er in deze vergaderingen gebeurt, is volgens de regels van de Tweede Kamer geheim. Desondanks citeerden de Volkskrant en Nieuwsuur donderdag een "bron rond de commissie".