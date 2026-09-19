Batavia drijft van Lelystad naar Amsterdam voor onderhoud

LELYSTAD (ANP) - Het schip De Batavia, een replica van het VOC-schip, is zaterdagochtend vertrokken vanuit Lelystad en wordt naar Amsterdam gesleept. Daar gaat het schip het droogdok in en wordt het voorzien van een stalen ondersteuningsconstructie. Dat is nodig om de replica, die in een kwetsbare conditie is, beter te beschermen en voor lange tijd te kunnen bewaren. Twee sleepboten begeleiden De Batavia op haar reis, die ongeveer zes uur duurt.

De Batavia is een reconstructie van een Oost-Indiëvaarder en is oorspronkelijk gebouwd in 1628. Een jaar later al verging het, op haar eerste reis. De replica is tussen 1985 en 1995 gebouwd in Lelystad, als leer- en werkgelegenheidsproject. Sindsdien zijn volgens een woordvoerder zo'n vijf miljoen mensen komen kijken. In 1999 werd het op een dokschip naar Sydney gevaren voor de Olympische Spelen van 2000.

De constructie, ook wel de stoel genoemd, is bijna 40 meter lang, ruim 15 meter breed en weegt ruim 87 ton. De stoel staat op een ponton dat in het droogdok wordt afgezonken.