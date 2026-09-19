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Ook AI van Google hackte andere bedrijven

Economie
door Redactie
zaterdag, 19 september 2026 om 7:05
bijgewerkt om zaterdag, 19 september 2026 om 7:26
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 Ook de AI van Google, Gemini, heeft onbedoeld meerdere andere bedrijven gehackt door inloggegevens te raden. Dat gebeurde in mei, heeft het bedrijf bekendgemaakt.
De hacks vonden plaats tijdens tests die werden uitgevoerd door Irregular, een onafhankelijk bedrijf dat cybersecuritybeoordelingen uitvoert. Eerder leidden diezelfde tests tot soortgelijke incidenten bij OpenAI, Anthropic PBC en Meta Platforms Inc. Volgens Irregular maakten de inbreuken allemaal deel uit van hetzelfde probleem. Het bedrijf zou dat eind juli aan de betreffende AI-ontwikkelaars hebben gemeld.
Een recente reeks hacks door AI-systemen heeft wereldwijd een debat ontketend over de toenemende risico's van AI en de maatregelen die nodig zijn om deze te beperken. Anthropic-topman Dario Amodei heeft opgeroepen tot een sectorbrede vertraging in de ontwikkeling van de technologie, een voorstel dat wordt gesteund door OpenAI-topman Sam Altman, Elon Musk en anderen.
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