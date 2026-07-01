BBB bereid tot rechtse ombuiging van stikstofplan kabinet

DEN HAAG (ANP) - BBB is "zeker bereid" om het stikstofplan van het kabinet om te buigen zodat er een rechtse meerderheid in zowel de Tweede als Eerste Kamer komt voor het beleid. Dat zegt Caroline van der Plas desgevraagd tegen SGP'er André Flach, die hulp zoekt om te voorkomen dat het kabinet met linkse oppositiepartij PRO zaken gaat doen. "Ik moet er niet aan denken dat het moet over links", vindt Van der Plas.

Flach betoogt dat BBB "de sleutel in handen heeft" om het kabinet aan een rechtse meerderheid te helpen. Het kabinet heeft de steun van 16 zetels van de oppositie in de senaat nodig om wetten goed te keuren. "Voor een rechtse samenwerking kan SGP twee zetels in de schaal leggen, de BBB heeft er 12. In hoeverre is de BBB bereid om mee te werken aan een forse ombuiging van dit plan?" Van der Plas stond daar positief tegenover.