BBB-bestuur betreurt lekken kritische brief van prominente leden

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 11:03
anp090326079 1
DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van BBB "betreurt" dat een brief waarin een groep prominente leden zorgen uitte over de gang van zaken binnen de partij, "in de media is beland". Dat laat secretaris Ronne Smolders in een verklaring weten. In de brief spraken enkele tientallen leden, onder wie senatoren en oud-bewindspersonen, hun ongenoegen uit over het vertrek van Mona Keijzer, nadat zij gepasseerd was als opvolger van partijleider Caroline van der Plas.
"De situatie zorgt voor onrust binnen de vereniging en leidt de aandacht af van het gezamenlijke campagnewerk voor de gemeenteraadsverkiezingen, waar veel leden zich momenteel voor inzetten", aldus Smolders. De leden die de brief hebben ondertekend, zijn uitgenodigd "om in gesprek te gaan over de zorgen die bij hen leven". Op de in de brief genoemde zorgen en bezwaren gaat Smolders niet in.
