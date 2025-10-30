ECONOMIE
BBB: moeten eigenlijk verder in kabinet, maar 4 zetels erg weinig

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 12:37
anp301025163 1
DEVENTER (ANP) - BBB-leider Caroline van der Plas vindt dat haar partij eigenlijk verder moet in het kabinet, maar dat de vier zetels die de partij lijkt te krijgen daar waarschijnlijk te weinig voor zijn. "We hebben nog zoveel te doen, maar je moet je afvragen wat je in het kabinet te zoeken hebt", zei ze tegen de NOS.
"Het werk is nog niet af", zei Van der Plas. "We zijn bezig het tij te keren voor boeren, vissers, tuinders en telers."
Van der Plas zei het ook jammer te vinden voor de kandidaten die nu niet in de Tweede Kamer komen en de Kamerleden die hun plek verliezen. "Dat is persoonlijk zuur."
