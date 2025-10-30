Jonge Australische cricketer krijgt bal in nek en overlijdt

MELBOURNE (ANP/RTR) - Ben Austin, een 17-jarige Australische cricketspeler, is overleden nadat hij door een bal werd geraakt. Zijn familie liet weten "volledig kapot" te zijn.

Austin stond dinsdag voor aanvang van een Twenty20-wedstrijd in Melbourne met een helm op in te gooien toen hij in zijn nek werd geraakt door een bal die afkomstig was uit een balwerpmachine. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. "We zijn totaal ontredderd door het overlijden van onze prachtige Ben, die donderdagochtend is overleden", meldde zijn vader in een verklaring. "Deze tragedie heeft Ben van ons weggenomen, maar we vinden enige troost in het feit dat hij iets deed wat hij al zoveel zomers had gedaan: met vrienden cricket spelen."

De tiener droeg geen nekbescherming, aldus ABC News, dat cricketautoriteiten citeert. Austin was een opkomende bowler en slagman bij de Ferntree Gully Cricket Club. Tijdens de halve finale van het WK voor vrouwen droegen de speelsters van zowel Australië als gastland India rouwbanden.