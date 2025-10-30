Kritiek advocaten Borsato op politieverhoor slachtoffer

UTRECHT (ANP) - De vrouw die aangifte deed tegen Marco Borsato is volgens advocaat Geert-Jan Knoops ondermaats verhoord door de politie. Knoops zei donderdag in zijn pleidooi dat het politieverhoor "van ondermaatse kwaliteit" was. Knoops baseert zich op rapporten van rechtspsycholoog Peter van Koppen.

Volgens Knoops heeft de vrouw tot aan de aangifte vier verschillende versies verteld over de vermeende ontuchtige handelingen van Borsato, die terechtstaat voor ontucht met haar toen ze 15 jaar oud was. Volgens Knoops werden de versies steeds sterker verteld. Het begon met een fragment uit haar dagboek dat ze een aanraking, een hand op haar rug, onaangenaam vond. Later werd het volgens Knoops dat Borsato haar slipje opzij zou hebben geduwd. "De vier verschillende versies nemen in ernst toe", aldus Knoops.

Volgens de verdediging vertelde de vrouw in haar aangifte "bijzonder schetsmatig" over de handelingen door Borsato en is er door de politie niet doorgevraagd over details. Ze zou niet kritisch zijn ondervraagd.

"Het verhaal van de aangeefster wordt genoteerd door de meetypende verbalisanten, maar haar werden geen kritische vragen gesteld. Ze wordt tijdens het verhoor ook niet geconfronteerd met andere versies in het dossier", aldus raadsvrouw Carry Knoops. Het Openbaar Ministerie zal in de middag reageren op het pleidooi. Daarop mogen de advocaten reageren in een tweede termijn. Borsato zelf krijgt tot slot het laatste woord.