ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kritiek advocaten Borsato op politieverhoor slachtoffer

Samenleving
door anp
donderdag, 30 oktober 2025 om 12:35
anp301025161 1
UTRECHT (ANP) - De vrouw die aangifte deed tegen Marco Borsato is volgens advocaat Geert-Jan Knoops ondermaats verhoord door de politie. Knoops zei donderdag in zijn pleidooi dat het politieverhoor "van ondermaatse kwaliteit" was. Knoops baseert zich op rapporten van rechtspsycholoog Peter van Koppen.
Volgens Knoops heeft de vrouw tot aan de aangifte vier verschillende versies verteld over de vermeende ontuchtige handelingen van Borsato, die terechtstaat voor ontucht met haar toen ze 15 jaar oud was. Volgens Knoops werden de versies steeds sterker verteld. Het begon met een fragment uit haar dagboek dat ze een aanraking, een hand op haar rug, onaangenaam vond. Later werd het volgens Knoops dat Borsato haar slipje opzij zou hebben geduwd. "De vier verschillende versies nemen in ernst toe", aldus Knoops.
Volgens de verdediging vertelde de vrouw in haar aangifte "bijzonder schetsmatig" over de handelingen door Borsato en is er door de politie niet doorgevraagd over details. Ze zou niet kritisch zijn ondervraagd.
"Het verhaal van de aangeefster wordt genoteerd door de meetypende verbalisanten, maar haar werden geen kritische vragen gesteld. Ze wordt tijdens het verhoor ook niet geconfronteerd met andere versies in het dossier", aldus raadsvrouw Carry Knoops. Het Openbaar Ministerie zal in de middag reageren op het pleidooi. Daarop mogen de advocaten reageren in een tweede termijn. Borsato zelf krijgt tot slot het laatste woord.
loading

POPULAIR NIEUWS

242356615_m

Dit is hoe je je brein tien jaar jonger kan maken

anp 448478598

Zo voelt je hond zich minder eenzaam als hij alleen thuis is

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

98521803-15231639-When_he_was_only_15_Bjorn_Andr_sen_was_declared_the_most_beautif-m-16_1761581658337

‘De mooiste jongen ter wereld’ sterft op 70-jarige leeftijd

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

Loading