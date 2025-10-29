ECONOMIE
BBB reageert gelaten op eerste exitpoll met zetelverlies

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:19
anp291025333 1
BATHMEN (ANP) - Bij BBB wordt gelaten gereageerd op de eerste exitpoll, ziet een ANP-verslaggever. Volgens de exitpoll in opdracht van Ipsos I&O in opdracht van de NOS en RTL haalt de partij van Caroline van der Plas vier zetels in de Tweede Kamer, een verlies van drie ten opzichte van de zeven zetels die de partij bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen haalde. BBB heeft nu acht zetels in de Kamer, de achtste zetel is van een afsplitser van NSC.
In een café in het Overijsselse dorp Bathmen zijn honderden BBB-sympathisanten bijeengekomen voor de uitslagenavond. Onder hen zijn de huidige landbouwminister Femke Wiersma en Tweede Kamerlid Henk Vermeer.
