Gejuich en high fives bij JA21 na eerste exitpoll

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:21
anp291025334 1
DEN HAAG (ANP) - In de Grote Kerk in Den Haag waar JA21 de uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen volgt, klinkt woensdagavond gejuich en applaus en mensen geven elkaar een high five. Volgens de eerste exitpoll die om 21.00 uur werd gepresenteerd door de NOS, krijgt de partij 9 zetels. Dat zijn er 8 meer dan nu.
Voormalig staatssecretaris namens de PVV Ingrid Coenradie, nu nummer drie op de lijst van JA21, is "megablij en megatrots" op de voorlopige uitslag. "We doen mee. We zitten straks aan tafel en wij doen ertoe. Dat hebben we met dit getal laten zien."
Volgens Coenradie is de partij klaar om te regeren. "Wij zijn er klaar voor. We hebben echt goede mensen met ruime ervaring die echt snappen hoe politiek werkt, hoe samenwerken werkt. Ook als het lastig is en ook met moeilijke partijen."
