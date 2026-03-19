Campagneleider Hart voor Den Haag: 4 jaar lang campagne gevoerd

DEN HAAG (ANP) - Het succes van Hart voor Den Haag is volgens campagneleider Coen Bom te danken aan vier jaar lang aanwezig zijn in alle Haagse wijken. De partij van Richard de Mos steeg van 9 naar 16 zetels. Volgens Bom hielp het ook dat De Mos vier jaar geleden werd uitgesloten bij de coalitievorming.

Bom deed tijdens het debat van de Stichting Machiavelli een oproep aan andere campagneleiders om van tevoren geen partijen uit te sluiten. "Laat eerst de kiezer spreken, daarna komt de politiek aan zet." In 2022 sloot toenmalig D66-lijsttrekker Robert van Asten de partij van De Mos uit, omdat die en partijgenoot Rachid Guernaoui waren aangeklaagd vanwege het lekken van ambtsgeheimen toen ze wethouder waren.

Bom zei tegen Van Asten, die nu Tweede Kamerlid is en campagneleider van D66 was, dat het uitsluiten in 2022 heeft geleid tot de grote overwinning dit jaar. Het hielp volgens Bom ook dat de opkomst hoger was. "Dat is altijd goed voor lokale partijen."