BBB vindt nieuwe regels voor dierwaardigheid niet nodig

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 8:55
anp130825051 1
DEN HAAG (ANP) - Nieuwe regels voor dierwaardigheid zijn niet nodig, schrijft de BBB in haar concept-verkiezingsprogramma. Mochten regels "politiek onvermijdelijk" zijn, dan wil de partij die alleen als ze de inkomsten van boeren niet aantasten en als het aantal dieren op een bedrijf op hetzelfde niveau mag blijven.
In het woensdag gepubliceerde concept-programma is BBB kritisch op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die is er "niet om beleid te maken" en moet zich richten "op haar kerntaken", vindt de partij. Toezicht moet deels aan bedrijven zelf worden overgelaten.
BBB wil "dierenextremisme" strenger bestraffen. In het partijprogramma staat niet wat dat precies inhoudt, maar in een recent vragenuur had BBB-leider Caroline van der Plas het over het Animal Liberation Front, een dierenactiegroep die in verband is gebracht met brandstichting en bekladding. Wat Van der Plas betreft, is die groep een terroristische organisatie.
