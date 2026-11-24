DEN HAAG (ANP) - Ilona Lagas moet na de Eerste Kamerverkiezingen opnieuw de senaatsfractie van de BBB gaan leiden, vindt het partijbestuur. Zij is voorgedragen als lijsttrekker. De leden van de partij kunnen zich er nog over uitspreken.

De top 5 bestaat verder uit zittende senatoren, met Gert-Jan Oplaat op plaats 2 en Andrea van Langen op plaats 3. Verderop op de lijst staan nieuwkomers. De partij kiest hiermee voor "vertrouwde gezichten en nieuwe energie", aldus het partijbestuur in een persbericht.

Op het moment staat de partij er slecht voor in de peilingen. In de Peilingwijzer, het gewogen gemiddelde van verschillende peilingen, kan de BBB rekenen op een tot drie Tweede Kamerzetels.

Elf senatoren

Bij de vorige Eerste Kamerverkiezingen haalde de BBB zestien zetels en werd daarmee de grootste partij in de senaat. Verschillende senatoren splitsten zich van de fractie af. Nu zijn er nog elf BBB-senatoren over. PRO is inmiddels de grootste partij in de Eerste Kamer, met veertien zetels.

De Eerste Kamer heeft de helft van het totaal aantal zetels van de Tweede Kamer.