WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse inlichtingendiensten zijn getroffen door een datalek, melden Amerikaanse functionarissen aan The New York Times. Hierbij is niet-vertrouwelijke informatie in handen gekomen van derden.

Het gaat onder meer om de CIA. Er is een systeem getroffen voor het analyseren van opensource-inlichtingen. Hiermee kan worden gezocht naar informatie in openbaar beschikbare bronnen. Die opensource-gegevens kunnen bijvoorbeeld commercieel verkrijgbare datasets zijn, inhoud van sociale media of satellietbeelden.

De overkoepelende inlichtingeninstantie ODNI meldt dat er geen verstoringen zijn geweest bij vertrouwelijke systemen.

Meerdere Amerikaanse federale instanties hebben de afgelopen tijd te maken met digitale problemen. Zo had het geheime netwerk van de National Security Agency (NSA) te maken met een dagenlange storing. Ook lijkt het erop dat een landelijke database van de FBI onlangs is gehackt.