BBB ziet geen reden voor extra hulp aan Oekraïne na besluit VS

DEN HAAG (ANP) - Na het besluit van de Amerikanen om de wapenhulp aan Oekraïne voorlopig op te schorten, ziet coalitiepartner BBB geen reden om direct extra hulp te geven aan de regering in Kyiv. Daar dringen onder meer GroenLinks-PvdA en D66 op aan.

Tweede Kamerlid Henk Vermeer van BBB zei in het WNL-programma Goedemorgen Nederland dat het besluit van de VS "niet de juiste weg is". Maar extra steun aan Oekraïne is "op dit moment niet aan de orde". Er moeten volgens hem geen "overhaaste beslissingen" worden genomen.

Volgens Vermeer willen de Amerikanen met dit besluit de Oekraïense president Volodymyr Zelensky "dwingen" om te praten over vrede met Rusland. Een bezoek van Zelensky vorige week aan Trump ontaardde in ruzie. Trump zei toen dat Zelensky onvoldoende openstond voor vrede.