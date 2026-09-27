BBC: antiterrorisme-eenheid leidt onderzoek incident vliegbasis

WHELFORD (ANP) - De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie leidt het onderzoek naar het incident bij vliegbasis RAF Fairford, meldt de BBC. Eerder op zondag werd er een "groot incident" uitgeroepen door de politie, zonder details wat dit precies inhoudt. Meerdere mannen zijn opgepakt en de explosievenopruimingsdienst onderzoekt auto's ter plaatse.

De Britse premier Andy Burnham zegt voortdurend op de hoogte te worden gehouden van het lopende incident. Hij geeft verder geen details. "Het zou ongepast zijn om commentaar te geven zolang het onderzoek loopt."

De minister van Defensie, Wes Streeting, heeft alle hulpdiensten en gespecialiseerde teams bedankt "die zo snel hebben gehandeld". "We kunnen erop vertrouwen dat dit wordt aangepakt", zei hij tegen Sky News.

Ongeveer dertig mensen worden opgevangen bij een recreatiecentrum in de buurt, onder wie kinderen en ouderen, ziet een verslaggever van de BBC. Sommigen dragen nog hun pyjama nadat ze in de nacht hun huis moesten verlaten.