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Door ouder vergeten kind van 1,5 jaar in auto overleden in België

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 12:34
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BERTEM (ANP/BELGA) - In het Belgische Bertem is een kind van 1,5 jaar overleden, nadat ze een hele dag was achtergelaten in een auto. Een van de ouders zou het meisje naar de kinderopvang brengen, maar was dat vergeten.
De ouders ontdekten volgens de politie pas 's avonds dat hun kind nog in de auto zat. Volgens de krant Het Laatste Nieuws (HLN) had een van de ouders wel hun oudste kind naar school gebracht, maar is die daarna vergeten om naar de crèche te gaan. In plaats daarvan is de ouder direct naar werk gereden en heeft daar de hele dag gewerkt. Bij het ophalen van het oudste kind zag de ouder dat ook hun jongere kind nog in de auto zat, aldus HLN.
Ze werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De politie in Leuven, waar Bertem vlak bij ligt, onderzoekt de omstandigheden van het overlijden.
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