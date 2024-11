BBC: Jimmy Carter (100) oudste kanshebber ooit voor Grammy Award

LOS ANGELES (ANP) - Oud-president Jimmy Carter, tussen 1977 en 1981 aan de leiding in de Verenigde Staten, is vrijdag door organisator Recording Academy op 100-jarige leeftijd genomineerd voor een Grammy Award. Met zijn tot nu toe tiende nominatie gaat hij volgens de Britse omroep BBC de boeken in als oudste Grammy-genomineerde ooit.

De categorie waarin Carter aanspraak kan maken op het felbegeerde beeldje is die van Best Audio Book, Narration, and Storytelling Recording. Andere kanshebbers hiervoor zijn respectievelijk de artiesten Dolly Parton, Barbra Streisand en George Clinton en film- en serieproducent Guy Oldfield.

De uitreiking van de 67e editie van de Grammy Awards is op 2 februari. Net als de afgelopen edities vindt het evenement ook dit jaar plaats in Los Angeles, in de Amerikaanse staat Californië.

Carter kampt al jaren met ernstige gezondheidsklachten en ontvangt al bijna twee jaar hospicezorg.