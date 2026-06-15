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BBC: Rusland zat achter brandstichtingen gericht tegen Starmer

Samenleving
door anp
maandag, 15 juni 2026 om 17:46
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LONDEN (ANP) - Rusland zit vermoedelijk achter brandstichtingen die gericht waren tegen de Britse premier Keir Starmer. Dat meldt de Britse omroep BBC op basis van eigen onderzoek. Een jonge Russische diplomaat zou de brandstichters opdracht hebben gegeven.
Vorig jaar mei werd er brand gesticht bij twee woningen waar Starmer had gewoond en een auto die ooit van hem was geweest. De 22-jarige Roman Lavrynovych en de 27-jarige Stanislav Carpiuc werden maandag in een Londense rechtbank door een jury schuldig bevonden.
Lavrynovych zou via Telegram opdracht hebben gekregen van iemand die de initialen EL gebruikte. Het bleef tijdens de rechtszaak onduidelijk wie dat was, maar volgens de BBC gaat het zeer waarschijnlijk om Evgeny Lyukshin (23).
De diplomaat zou zijn getraind in het verspreiden van desinformatie en toegang hebben tot hoge politieke kringen in Moskou. De BBC meldt op basis van bronnen dat de Britse en Oekraïense autoriteiten ook geloven dat Rusland achter de brandstichtingen zat.
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