Supermarkten waarschuwen voor mogelijk plastic in dierenvoeding

UTRECHT (ANP) - Meerdere supermarktketens in Nederland en België hebben dierenvoeding teruggeroepen, omdat bij controles blauwe stukjes plastic in het voer zijn gevonden. Lidl waarschuwde maandag voor mogelijke plasticvervuiling in honden- en kattenvoer. Albert Heijn en Jumbo hadden al eerder gemeld dat klanten een specifiek soort hondenvoer van hun huismerken beter niet aan hun huisdier kunnen geven.

Ook in Belgische Delhaize-winkels is voer verkocht waarvan niet uit te sluiten valt dat er kleine stukjes plastic in zitten. De producten zijn allemaal afkomstig van Partner in Pet Food NL, de Nederlandse vestiging van een groot bedrijf dat naar eigen zeggen vierhonderd klanten bedient in 35 landen.

De waarschuwing draait bij Albert Heijn en Jumbo om huismerk "stoofpotjes" voor honden met lam, groenten en pasta, met houdbaarheidsdatum 28-03-2028. Bij Lidl is het hondenvoer met dezelfde houdbaarheidsdatum verkocht onder het merk Orlando. Het kattenvoer is de variant "Chunks in jelly, liver with beef" van Coshida Selection met de data 02-04-2028 en 03-04-2028.